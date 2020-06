Sbalzato dalla sua Harley, fa un volo di 50 metri: Cristian muore sul colpo Foto

Cristian Pizzolitto

Ha perso il controllo della suaed è volato per 50 metri:. È successo in viale Europa questa notte.era in sella alla sua Harley Davidson mentre stava per rientrare a casa a San Michele. All'improvviso ha perso il controllo della due ruote, volando sull'asfalto. Alcuni passanti hanno allertato il 112 che ha inviato l'ambulanza. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 48enne.