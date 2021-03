La verdura gratis per i poveri va a ruba tra i benestanti: il banchetto chiude

LIDO DI VENEZIA - Da circa due settimane aveva creato un piccolo banchetto nel suo negozio dove chi è in difficoltà economica può prendere gratuitamente frutta e verdura fresca di stagione che quotidianamente viene donata dai titolari del negozio A.V. Frutta in vis Sandro Gallo. L'iniziativa, però, subisce uno stop. In questi giorni, oltre a diverse persone bisognose, hanno fatto tappa al banchetto della solidarietà anche tante altre persone non propriamente in difficoltà. Perciò l'iniziativa è stata sospesa per essere riorganizzata.

«Non vogliamo abbandonare l'idea - raccontano i titolari - noi facciamo questa piccola cosa col cuore e dispiace constatare se lo stesso spirito non è condiviso dalla cittadinanza. In questi giorni si sono registrate alcune cose antipatiche: c'è chi ha fatto razzia della merce esposta, non lasciando nulla a chi arrivava più tardi, e, purtroppo anche chi se ne approfitta utilizzando questa possibilità anche se potrebbe farne a meno e lasciarla per chi ha poco. Per questo motivo, per un momento, abbiamo sospeso questa possibilità». Il banchetto della solidarietà, perciò, ieri è rimasto vuoto. «Quanto abbiamo constatato dispiace - proseguono i titolari - ma non ferma la nostra voglia di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Ma seguiremo un'altra formula. Anzichè un banchetto dove ci si serviva fai da te prepareremo delle borse, già riempite, e a chi ci chiederà una mano, consegneremo la borsa già pronta. Anche ieri mattina una persona ci ha chiesto e noi gli abbiamo dato appuntamento nel pomeriggio per venire a ritirare, gratuitamente, la sua borsa».