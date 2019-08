​Imbarcazione da diporto in balia delle onde: vento a 30 nodi, difficile salvataggio

LIDO DI VENEZIA - Una imbarcazione da diporto in balia delle onde all'imboccatura del porto di Lido di Venezia, con due persone a bordo, è stata recuperata senza conseguenze per gli occupanti dalla Guardia costiera.



L'allarme è scattato nella notte quando i due hanno segnalato un'avaria al motore mentre stava sopraggiungendo il maltempo. Immediatamente la motovedetta per soccorso d'altura CP833 ha raggiunto l'imbarcazione in difficoltà e i militari dell'unità dopo una serie di tentativi andati a vuoto a causa del forte vento a 30 nodi è riuscita nella manovra di abbordaggio e al successivo sollecito trasbordo delle persone sulla motovedetta. Non permettevano l'affiancamento; solamente dopo più tentativi si riusciva nella manovra di abbordaggio e al successivo trasbordo delle persone sulla motovedetta.

