Lido di Venezia, stangata spiagge per la stagione estiva 2023: «Fino a 11.500 euro per un lettino in prima fila»

LIDO - Eccoli i primi aumenti per la stagione balneare 2023 al Lido. Ampiamente annunciati dai gestori delle spiagge, in media, rispetto all'estate 2022, i rincari ai prezzi di capanne e ombrelloni si assestano, in linea generale, tra il 2 e il 5 per cento in più. Tutto ciò a fronte di un aumento delle concessioni demaniali, a carico dei titolari delle spiagge, del 25 per cento. Dalla prossima settimana, con il primo marzo, si aprono le prenotazioni per i clienti storici che intendono confermare il proprio posto al sole del Lido.

Stangata per capanne, lettino e ombrellone

Aumenti delle tariffe, a casa delle concessioni più care, ma, almeno, non ci saranno tagli nei servizi, e nemmeno riduzioni negli orari di apertura degli stabilimenti. Confermata, per gli stabilimenti che avevano questa tradizione, anche l'apertura anche dopo cena, in alcune spiagge. Le iniziative verranno presentate, nel dettaglio, nelle prossime settimane da ogni spiaggia, ma, intanto, vediamo un primo significativo quadro delle tariffe negli stabilimenti Excelsior, Consorzio Alberghi (Capli), con la direzione di Alessandro Rizzo anche in veste di presidente del Consorzio degli stabilimenti balneari dell'isola, e stabilimento Bagni Alberoni. I primi due sono in lungomare Marconi, il terzo nella punta sud dell'isola, la spiaggia dove venne girato il film "Morte a Venezia". All'Excelsior, la "spiaggia dei vip" ex Ciga la stagione balneare della spiaggia verrà inaugurata dal 1 giugno fino al 15 settembre. Prima fila top, davanti alla scalinata del celebre albergo 11.500 euro per la stagione, ma la prima fila va anche da 11.200 euro a 8300 euro; seconda fila sempre per l'intera stagione varia, a seconda della posizione, da 7650 euro a 5600; per una terza fila si spendono, invece, 5200 euro, una mini capanna viene 2600 euro. Passiamo allo stabilimento del Consorzio Alberghi dove si apre per primi il 16 maggio conclusione al 10 settembre. Prima fila 6150 euro, seconda fila 3850 euro, terza 3300 euro, mini capanne 2350 euro, camerini 1400 euro.

In un attimo siamo agli Alberoni: qui si parte sabato 27 maggio fino a domenica 10 settembre. Questo il listino prezzi ufficiale della spiaggia: capanna fronte mare 4250 euro, prima fila 3450 euro, seconda fila 2850 euro, terza fila 2450. Per gli ombrelloni, invece, si scende molto di prezzo ombrellone fronte mare 470 euro, ombrellone altre file 340 euro, lettino 300 euro, sdraio 150 euro. Insomma, come si può vedere da queste cifre, ci sarà un'ampia scelta per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ogni stabilimento, poi, promuoverà delle promozioni speciali per i clienti storici. C'è anche la possibilità di prendere la capanna giornaliera, oppure settimanale o mensili. Alcuni stabilimenti poi praticano sconti a chi paga la capanna in un'unica soluzione entro una certa data, oppure propongono anche un pagamento dilazionato in alcune rate per agevolare le famiglie. L'obiettivo è quello di confermare la clientela storica e i numeri della scorsa estate.