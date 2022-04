VENEZIA- I film premiati, in 90 anni di storia alla Mostra del Cinema, verranno proiettati sulla spiaggia quest’estate al Lido. Proiezioni a cielo aperto, sotto le stelle in riva al mare. Tutte le proiezioni saranno ad ingresso libero e gratuito, sulla spiaggia libera a ridosso dell’ex ospedale al Mare, dove ci sono già i servizi e alcune attrezzature e sarà creata una sorta di arena a cielo aperto. Un contesto unico davvero suggestivo per una rassegna che si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali più attesi del periodo estivo.

La proposta, che presentiamo in anteprima, è della Municipalità del Lido e Pellestrina, seguita in prima persona, dal presidente Emilio Guberti. Non si tratta di una semplice idea, ma di una proposta vera e propria, che è già stata accolta e inserita nel programma della prossima estate, di “Le Città in Festa” grazie al supporto dell’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar.



MUNICIPALITÀ

Il presidente Guberti ha poi voluto coinvolgere la Biennale che ha prestato la propria collaborazione. In particolare è stato interpellato da Guberti il direttore della Mostra del cinema, Alberto Barbera, che, come sua consuetudine, ha risposto “presente” dimostrando, ancora una volta, il suo attaccamento e senso di appartenenza al Lido e al territorio che va ben oltre il periodo ristretto dei dieci giorni del festival. Barbera ha plaudito all’iniziativa, esprimendo sincero e vero apprezzamento e mettendo così a disposizione la sua competenza cinematografica. Il direttore, dopo una accurata ricerca, ha fornito ai promotori una lista di 30-35 film che hanno fatto la storia del festival e sono particolarmente legati al Lido.

LE PROPOSTE

Tra questi titoli ne verranno scelti intanto 10 che andranno a comporre, Il programma sarà perciò “certificato” dalla selezione nientemeno che del direttore della Mostra. Le proiezioni avverranno di venerdì. Questa prima edizione ha diversi significati: anzitutto vuole essere un omaggio alla Biennale e alla Mostra del cinema nell’anno in cui compie 90 anni. Il programma inoltre rappresenterà una sorta di avvicinamento alla 79. Mostra del cinema che si terrà quest’anno al Lido dal 31 agosto al 10 settembre.

La retrospettiva si concluderà a ridosso della nuova edizione della kermesse cinematografica. Sull’arenile della spiaggia libera anche la stagione scorsa si sono organizzati, con la regia della municipalità, vari eventi legati soprattutto allo sport in spiaggia e sull’acqua. Ora si pensa al cinema, dopo che il primo test è stato molto positivo e apprezzato.

Non è la prima volta che si parla al Lido di organizzare rassegne cinematografiche in spiaggia, ma questa sarà una proposta ben più articolata. Ora gli organizzatori sono al lavoro per alcuni dettagli tecnici: schermo, disponibilità dei film, qualità del sonoro e delle immagini all’aperto. Si vuole garantire alla proiezione uno standard di qualità molto alto. Ma questi sono dettagli. La proposta è già stata accolta.