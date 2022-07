LIDO - Il Lido prolunga l'orario di apertura della spiaggia fino alle ore 22. Dopo due anni di Covid e restrizioni inevitabili impazza la voglia dell'estate, e di stare fuori fino a tardi, in riva al mare anche dopo cena. Così lo stabilimento balneare del Consorzio Alberghi, gestito dal Capli, ripropone una iniziativa che era già un classico di grande successo prima del Covid. La spiaggia anche by night per ragazzi e giovani, ma anche a misura di bambino e per le famiglie. Un modo diverso per godere della spiaggia anche al tramonto, e oltre. E per anticipare la Notte Famosissima del Redentore, quando, si sa, è tradizione trascorrere la notte in spiaggia al Lido e aspettare l'alba, dopo aver assistito allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio in Bacino di San Marco. Anche stasera, 9 luglio, la spiaggia sarà aperta in notturna, con tutti i servizi operativi dello stabilimento balneare, in lungomare Marconi 22. Si inizierà dalle 18.30 con un ricco programma di animazione e intrattenimento. Sapore di Sale, dalla celebre canzone di Gino Paoli è il titolo della serata che proporrà, musica, relax e tanto intrattenimento per tutti i gusti. Al mixer ci sarà il dj Agi per l'intrattenimento. Verranno proposti vari giochi da spiaggia al ritmo di vamos a la playa. Rimarranno aperti ristoranti, bar e tutti i servizi. Si tratta della seconda apertura serale della stagione balneare 2022, dopo quella del 25 giugno, la prima del mese di luglio, cuore dell'estate. Si replica anche il 23 luglio, 6 agosto e Ferragosto e, se verrà confermato il grande successo delle precedenti edizioni, nel 2023 potranno essere anche incrementate, nel numero e nelle attività.

«Sarà una grande stagione»

Promotore delle aperture straordinarie è il direttore dello stabilimento balneare Consorzio Alberghi, Alessandro Rizzo, che è anche presidente del Consorzio degli stabilimenti balneari del Lido che raccoglie una decina di attività. «La stagione - sottolinea Rizzo - sta andando davvero molto bene. Siamo strapieni, la percentuale di occupazione delle capanne è a livelli altissimi. Inoltre si vede che la gente ha voglia di stare fuori e divertirsi, rimanendo all'aria aperta. Ci sono meno restrizioni, la gente è più tranquilla. Fino ad oggi davvero una grande stagione». Sono ritornate anche le letture sotto l'ombrellone con i libri al mare per raggiungere i piccoli lettori in spiaggia. L'estate 2022 è all'insegna delle favole grazie al lavoro della Rete Biblioteche. «Il lavoro rivolto alle famiglie non va in vacanza e continua a pensare a soluzioni per rimanere vicini alle persone anche nei mesi di stop delle attività scolastiche - commenta l'assessore alla coesione sociale, Simone Venturini. Il Bibliobus, la bibliociurma e adesso i bibliotecari in spiaggia sono l'esempio virtuoso di un lavoro capillare nei confronti di tutte le persone che trovano nella cultura un elemento di interesse». Il ciclo di letture estive, dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni, iniziato giovedì prosegue per tutti i giovedì fino alla fine di agosto, con inizio alle ore 17. Questi i prossimi appuntamenti 14 luglio Quattro Fontane; 21 luglio Zona A; 28 luglio Paradise; 4 agosto San Nicolò; 11 agosto Quattro Fontane;18 agosto Zona A; 25 agosto Paradise. La partecipazione alle letture animate sulla sabbia è gratuita con accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.