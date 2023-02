VENEZIA LIDO - Per alcuni mesi ha lottato tra la vita e la morte in ospedale, poi purtroppo non ce l'ha fatta nonostante i medici abbiano fatto di tutto per darle una chance di sopravvivenza. Silvia Paternò, figlia di Giorgio Paternò generale dei Lagunari in congedo, é morta all'età di 62 anni. Negli ultimi giorni il Covid ha inciso in modo fatale su un fisico già provato e debilitato da mesi di lotta.

Addio Silvia

Silvia Paternò abitava al Lido in località Ca' Bianca, persona di grande sensibilità e di profonda cultura: italiano, greco e latino erano il suo pane quotidiano, così come storia e geografia, accompagnando nella preparazione scolastica centinaia di studenti. Come hanno ricordato ieri molti suoi allievi, lei riusciva in poco tempo a portare molti ragazzi dal 4 all'8 in pagella, ma Silvia Paternò è stata anche segretaria e "braccio destro" del padre in tante iniziative civiche e per il territorio che l'attuale presidente in carica della Fondazione per la ricostruzione del Bucintoro del Terzo Millennio, ha intrapreso per la città di Venezia e il Lido.

La scomparsa dell'amata mamma Grazia, alcuni anni fa, l'aveva profondamente segnata non facendole mai perdere però l'amore per la cultura, l'affetto per la famiglia e lo spirito di lotta dei Lagunari che, sin da bambina, aveva respirato in famiglia. Silvia Paternò lascia, oltre al papà Giorgio, la sorella Paola, il fratello Salvatore, i cognati Roberto e Donatella con i nipoti Sara, Chiara, Marco e Paola. I funerali verranno celebrati sabato mattina alle ore 9.30 nella chiesa di San Nicolò al Lido.