LIDO DI VENEZIA - Il Lido dice addio a due uomini che, pur in ambiti diversi, hanno lasciato un segno importante nel territorio: Roberto Bianchetto, commerciante storico dell'isola, macellaio d'altri tempi, e Giorgio Socal, grande oceanografo. Bianchetto si è spento, ieri, all'età di 77 anni ed era molto di più che un negoziante: la sua macelleria era un punto di riferimento per tutti in via Lepanto. Ha portato avanti l'attività dal 1975 fino al 2007, anno in cui ha chiuso i battenti. Non solo la professione è stata la sua bussola, con prodotti sempre di prima qualità, ma soprattutto i rapporti umani. Nei momenti di crisi più dura, se qualcuno non aveva i soldi per comprare la carne, ma aveva bisogno di mangiare, lui, in silenzio, gliela regalava. Commerciante, ma anche generoso altruista. Il suo decesso è arrivato dopo aver a lungo combattuto contro una grave malattia. Abitava in riviera Santa Maria Elisabetta 10. La sua passione per il territorio, oltre al commercio, si è sviluppata in tante attività: dall'impegno nel teatro, faceva parte della compagnia teatrale amatoriale La Forcola di Malamocco, in cui era uno dei soci storici e tra i più attivi, finchè le forze lo hanno sostenuto. Bianchetto si prodigava in tante attività a scopo benefico, come, per esempio, l'accoglienza dei bambini di Chernobyl che lui ospitava sempre con gioia e generosità. Lascia la moglie Antonia, i figli Filippo e Martina. I funerali verranno celebrati giovedì mattina, alle 11, nella chiesa di San Nicolò. La famiglia ha tenuto a ringraziare di cuore tutti i volontari dell'Avapo di Venezia per l'aiuto ricevuto, con umanità e disponibilità, nelle fasi dell'ultimo delicato percorso.



Socal, invece, è scomparso, nei giorni, scorsi, improvvisamente, all'età di 70 anni. Componente del Cnr, profondo cordoglio un tutta l'isola. «Abbiamo salutato Giorgio ha ricordato la collega Cecilia Totti - amatissimo e stimatissimo amico e collega. E' stato uno dei primi a studiare con regolarità il fitoplancton in Italia (Fitoplanctonologi italiani 1.0) e ha messo in piedi una delle più importanti serie temporali del Nord Adriatico e di tutto il Mediterraneo. Profondo conoscitore della laguna e del mare, era anche un grande pescatore, e suonava divinamente il pianoforte. Con te Giorgio se ne vanno un pezzo di Adriatico e un pezzo della nostra storia». I funerali si sono celebrati nella chiesa di Sant'Antonio.