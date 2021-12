LIDO DI VENEZIA - Il nuovo autobus elettrico di Actv resta prigioniero a bordo del ferry di linea 11. La nuova tipologia di pullman, quando sussistono particolari condizioni di marea, infatti non consente lo sbarco, in quanto il fondo del bus tocca terra e si incastra tra lo scalandrone della nave traghetto e la passerella galleggiante , chiamata, in gergo tecnici dente. Mercoledì è successo mentre in servizio sulla tratta Alberoni Faro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati