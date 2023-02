LIDO - Per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, nella prossima stagione balneare la spiaggia del Des Bains al Lido non verrà gestita da Sab o da realtà legate all'attività alberghiera degli hotel Excelsior o Des Bains. Dal 2010, anno di chiusura dello storico hotel, la spiaggia veniva gestita direttamente dall'hotel Excelsior che aveva nel suo portafoglio le concessioni demaniali di Excelsior, Des Bains e Quattro Fontane. Le concessioni balneari ex Ciga rappresentano, dal punto di vista simbolico, le spiagge dei vip e sono sempre state considerate un blocco unico. E, anche quando, negli anni d'oro, i due hotel mantenevano due direzioni separate, le spiagge avevano sempre un denominatore comune come dimostrava, ad esempio, il glorioso stemma della Compagnia italiana grandi alberghi che compariva in tutte le spiagge. Dalla fine degli anni '90 con l'ingresso della Starwood gli hotel Excelsior e Des Bains hanno avuto un'unica direzione generale che comprendeva anche tutte le varie spiagge.

LA SVOLTA

Ecco spiegato perché la svolta in arrivo è, in un certo senso, storica. E il motivo è presto detto: quando, lo scorso luglio, è stata perfezionata la cessione dell'hotel Excelsior da Coima Sgr al gruppo inglese London Regional Propieties, la spiaggia del Des Bains è rimasta fuori dal pacchetto. Nell'ipotesi, ancora in alto mare, che il Des Bains torni ad avere una funzione alberghiera, chi lo gestirà avrà anche la spiaggia legata all'albergo. Dal 1. giugno al 15 settembre l'hotel Excelsior gestirà con proprie tariffe le spiagge Excelsior e Quattro Fontane. Anche la spiaggia del Des Bains, naturalmente, aprirà i battenti, ma con una propria gestione, per la quale, in questi giorni, si stanno affinando gli ultimi dettagli con Coima Srg titolare della concessione, in quanto gestore del fondo che ha in mano la proprietà del Des Bains. A portarla avanti sarà, con un piano pluriennale di investimenti, una cordata di imprenditori locali molto conosciuta. La gestione della spiaggia Des Bains riguarderà le capanne e i celebri tucul, ma anche il ristorante della spiaggia, la Pagoda, Rif, bar, locali interni e chioschi. Tutto il blocco della spiaggia Des Bains. Il programma della nuova gestione sarà al centro di una presentazione che si terrà nei prossimi giorni, non appena tutti i dettagli saranno al loro posto. Un programma che ha l'obiettivo principale di rilanciare una delle spiagge più celebrate dove nacque il turismo balneare di inizio Novecento. Il sogno è quella di riportare la spiaggia ai fasti dell'ex isola d'oro. Per ora le bocche restano cucite, ma ormai il dado è tratto e questa è la strada intrapresa. Coima ha già rinnovato la concessione che perciò, anche in caso di bando europeo, non dovrà andare a gara. Anche gli storici dipendenti stagionali dello stabilimento balneare possono stare tranquilli: nessuno verrà licenziato, anzi è probabile che vi siano importanti ricadute positive anche sul piano dell'occupazione nell'isola.