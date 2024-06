LIDO (VENEZIA) - Procedere al Lido, come da programma, la disinfestazione per un caso di dengue che è stato riscontrato e subito isolato portato al Lido da un turista sudamericano che attualmente è ricoverato in ospedale. Dopo la prima fase la ditta specializzata, incaricata dall'Ulss 3 Serenissima, è passata alla seconda fase della programmata disinfestazione. Ieri il primo giorno della seconda fase che proseguirà anche oggi e domani, dalle ore 5 del mattino fino al termine delle operazioni di bonifica.

Le zone interessate a questi interventi mirati sono: via Dandolo da incrocio Via Pisani fino a Via Dardanelli, via Pisani fino al "Centro Vettor Pisani", via Bragadin, Zulian, via Grimani, via Mocenigo, nonché pure via Lepanto (da incrocio con Via Dandolo fino a incrocio con Jacopo Nani) ,via Dardanelli da incrocio con Via Dandolo fino a incrocio con via Jacopo Nani, via Jacopo De Cavalli, Istria e via Jacopo Nani. Per i tre giorni in cui si interviene i residenti sono invitati a tenere le finestre chiuse e al riparo, in casa, gli animali di famiglia. Viene infatti spruzzato del veleno molto potente e nocivo. Un'operazione fatta al Lido, in questi giorni, a scopo precauzionale. Non sono stati registrati altri casi di dengue.

LA MALATTIA

Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili e viene trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno punto una persona infetta. Non si ha un contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta da 2 giorni a una settimana, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. La malattia dà luogo a febbre nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura, con temperatura anche molto elevata. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini.