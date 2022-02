LIDO DI VENEZIA - Al Lido è già scattato il conto alla rovescia verso l'estate. C'è già voglia di spiaggia, sole e mare, nella speranza che, quando aprirà la stagione balneare 2022, la pandemia possa essere solo un ricordo lontano. La nuova stagione si preannuncia con due segnali positivi: l'ottimismo di superare, una volta per tutte, la pandemia e i prezzi che restano invariati. Le spiagge dei vip, Excelsior, Des Bains e Quattro Fontane, hanno già comunicato le tariffe stagionali delle capanne per il 2022 e sicuramente i prezzi non sono alla portata di tutte le tasche.



Capanne al Lido di Venezia, prezzi

Le tre spiagge apriranno i battenti dall'1 giugno al 15 settembre, con il momento clou che sarà durante la Mostra del cinema. Insomma il periodo classico per lidensi e veneziani che rappresentano la gran parte delle presenze più affezionate alle storiche capanne dove nacque il turismo balneare di inizio Novecento. La prima fila all'Excelsior top dell'offerta per la stagione 2022 ha il prezzo di 11.150 euro. Sab, che gestisce la concessione di tutte e tre le spiagge ex Compagnia Italiana Grandi Alberghi, ha scelto di mantenere invariati, senza aumenti rispetto al 2021, i prezzi per la prossima stagione. Le prenotazioni si apriranno dal primo marzo e poi i clienti avranno tempo fino al 20 aprile per versare la caparra (che varia a seconda della scelta) e confermare così il proprio posto sotto il sole del Lido. Ora c'è il tempo di orientarsi tra tutte le offerte. Un posto in prima fila all'Excelsior varia da 11.150 euro ma si può scendere anche euro fino agli 8.100 euro (a seconda della posizione scelta), per una seconda fila da 8.080 euro a 5.050 euro, in terza fila 4.080 euro, mentre per una minicapanna si spendono 2.500 euro. Sempre per le spiagge ex Ciga al Des Bains il Tucul De Luxe ha un valore di 10.200 euro, il Tucul normale 9.220 euro, la prima fila centrale 8.150 euro e poi a scendere fino a 6.600 euro, la seconda fila parte da 7.300 euro fino a 4.990 euro, terza fila da 4.990 euro fino a 3.990 euro, una piccola capanna 2.200 euro. Alle Quattro Fontane, inoltre, per un posto nella capanna in prima fila lato Casinò si dovranno spendere 7.640 euro, per una prima fila normale 6.980 euro, in seconda fila da 4.540 a 4.150 euro, terza fila 3.560 euro a 3.320 euro, per il camerino inclusi ombrellone e due sdraio 1.860 euro. Da marzo inizieranno tutti i preparativi per la preparazione delle spiagge, mentre l'hotel Excelsior dovrebbe aprire la stagione dal mese di aprile. La data precisa verrà definita a breve.



Tornando alle spiagge, lo scorso anno si era registrata un'occupazione in media del 60 per cento per tutta la stagione. La spiaggia del Lido ha, dalla sua, il vantaggio di avere a disposizione spazi molto ampi. La configurazione della capanne, inoltre, permette di rispettare molto più agevolmente, anche il distanziamento tra le persone e nella sanificazione. Si punterà molto all'animazione per bambini e le famiglie e anche ad offerte last minute giornaliere o settimanali per riempire i posti rimasti vuoti.