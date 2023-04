LIDO - Da ieri la stagione balneare al Lido è iniziata a tutti gli effetti. Il Blue Moon, stabilimento balneare di Venezia Spiagge, società al 100 per cento del Comune, è stato il primo nell'isola ad inaugurare l'attività 2023 con l'apertura dei suoi ombrelloni. Così il Lido è stato tra i primi stabilimenti balneari del Veneto a dare il benvenuto, con un po' di anticipo all'estate, e tra le spiagge apripista anche a livello nazionale.

L'affluenza già sabato ha iniziato a intensificarsi da mezzogiorno in poi, con un picco di presenze di bagnanti nel pomeriggio. Un centinaio i primi clienti che si sono guadagnati un posto al sole, nonostante le temperature fossero più basse rispetto a quelle dello scorso anno. Tra i bagnanti, oltre ai giornalieri, tre clienti, invogliati dall'apertura e entusiasti dell'accoglienza ricevuta hanno colto l'occasione per prendere l'ombrellone per tutta la stagione.

LE INNOVAZIONI

Il Blue Moon si è presentato ai primi ospiti della stagione in perfetto ordine, tirato a lucido, con importanti migliorie e soprattutto ristorante, bar e attività ricreative aperte al pubblico.

PROSSIME APERTURE

Con ieri è iniziata la stagione: sabato prossimo toccherà anche al Pachuka e al Paradise Beach di San Nicolò dare il via alle danze. L'avvio del Blue Moon ha ricevuto anche i complimenti del presidente di Unionmare Veneto, Alessandro Berton, che sabato ha visitato la spiaggia. A conferma di come il Lido sia sempre più una località balneare riferimento non solo per la storica clientela tradizionale, ma per tutta la costa veneta.

PRESIDENTE UNIONMARE

«Devo fare i miei complimenti al Blue Moon ha detto Berton , al lavoro di qualità fatto da Venezia Spiagge, da quando la società è passato al 100 per cento al Comune. Complimenti al lavoro del presidente Pierluigi Padovan e di tutto il suo team. Venezia Spiagge ha fatto da traino al rilancio e allo sviluppo balneare dell'isola e oggi è tutt'altra cosa rispetto al passato. Ovviamente tra i vari stabilimenti ci sarà una sana competizione, tentando di offrire il meglio ai propri clienti, ma anche collaborazione per migliorare i servizi. Vediamo al Lido con un blocco unico».

Il presidente di Venezia Spiagge Pierluigi Padovan coordina un consiglio di amministrazione composto anche da Antonella Stefani e Luca Voltolina e si dichiara soddisfatto di questa partenza "anticipata". «Siamo soddisfatti - ha commentato Padovan - ovviamente partire così in anticipo significa anche essere vincolati alle temperature. Ora non fa ancora caldissimo, ed è più fresco rispetto alla scorsa stagione, ma può essere anche uno stimolo. Già sabato, ad esempio, abbiamo "conquistato" alcuni clienti stagionali che se non fossero venuti non avrebbero prenotato. Rispetto allo scorso anno al Blue Moon abbiamo adottato alcune migliorie importanti: dalle nuove docce esterne ai camminamenti, ma anche ristorante e locali hanno rinnovato e migliorato il loro plateatico».