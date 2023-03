VENEZIA LIDO - Gli aumenti per le tariffe delle capanne andranno tra il 4 e il 6 per cento, rispetto alla stagione 2022, compensati però, almeno parzialmente, da maggiori sconti per i clienti degli anni scorsi e ai residenti nel Comune di Venezia, da un massiccio piano di investimenti e da un potenziamento dei servizi. Lo stabilimento balneare di San Nicolò, dopo il fortunale dello scorso anno, sarà oggetto di un importante investimento con il ridisegno dell'arenile, l'acquisto di 32 nuove capanne e un loro diverso posizionamento. I Centri estivi, con animazione per i bambini, avranno un orario più prolungato, dal mattino al pomeriggio. Sono queste alcune delle novità più significative annunciate ieri la Venezia Spiagge.

Le novità della stagione 2023

Alla presenza dell'assessore comunale al Bilancio e alle società partecipate Michele Zuin (anche rappresentante del sindaco alla Conferenza dei sindaci del litorale Veneto) le ha presentate il consiglio di amministrazione di "Venezia Spiagge" presieduto da Pierluigi Padovan affiancato dai consiglieri Antonella Stefani e Luca Voltolina. Presente anche il presidente di Vela, Piero Rosa Salva, perché sarà un'estate ricca di eventi. La società, controllata al 100 per cento dal Comune, che gestisce tre stabilimenti balneari del Lido (Blue Moon, "Zona A" e San Nicolò), ha svelato ieri le carte per la nuova stagione. Si parte ufficialmente il 22 aprile con l'apertura del Blue Moon, poi il 13 maggio toccherà alla piscina a sfioro, dal 27 maggio ombrelloni aperti e capanne in funzione anche sul lungomare D'Annunzio fino al 10 settembre e a San Nicolò che si presenterà con un nuovo volto. Chiusura della stagione il 24 settembre con la seconda edizione del Venice Beach Trail di Venice Marathon, mentre sono in corso approfondimenti per organizzare un torneo di padel durante la Mostra del cinema.

Per intercettare clienti che arrivano dalla terraferma, da mercoledì, è aperto un punto informativo a Mestre, negli spazi dell'Ufficio informazioni turistiche di piazzale Cialdini, in collaborazione con Vela. «In questo modo andiamo incontro alla clientela della terraferma che rappresenta una buona percentuale dei fruitori delle nostre spiagge - ha sottolineato l'assessore Zuin - cosi presentiamo un'offerta balneare implementando nuovi servizi per tutte le fasce di età e diverse tipologie di clientela». Poi la parola è passata a Padovan: «Grazie ai finanziamenti di un bando Pnrr è stato fatto un grande investimento nel rinnovamento degli impianti nell'ottica del risparmio energetico ha aggiunto il presidente - inoltre abbiamo ridisegnato l'arenile e sarà ricreata una nuova area per i giochi dedicati ai bambini». Chiusura sugli eventi affidata al presidente di Vela, Piero Rosa Salva, all'insegna dello sport con un torneo di padel, il ritorno del Venice beach trail e la Nuada Longa, poi un evento Special Olimpics.

«Vela, come braccio operativo dell'amministrazione, collabora all'attività di Venezia Spiagge ha ricordato Rosa Salva - siamo concentrati sul Lido sia per la promozione di eventi, sia per l'attività congressuale». Ecco qualche esempio delle tariffe 2023: Lungomare D'Annunzio prima fila 5640 euro, tariffa residenti 5340 euro, agevolata per i clienti storici 5290. Seconda fila si parte da 4140 euro (residenti 3840 euro, agevolata 3790 euro) fino alla 7.con 3910 euro (3610, residenti, 3560 euro agevolata). San Nicolò: capanne premium prima fila 4640 euro a stagione, seconda fila 4440 euro, dalla terza fila 3690 euro alla nona fila 3140 euro, mini capanna 1690 euro, ombrellone 1140 euro.