LIDO - Da oggi aprono le capanne nei due stabilimenti balneari di "Venezia Spiagge" in Zona A lungomare D'Annunzio e a San Nicolò. La società, le cui quote sono al 100 per cento controllate dal Comune, vara la nuova stagione che proseguirà fino all'11 settembre prossimo.

Da oggi capanne in funzione, ma per la giornata odierna l'incognita sono ancora il meteo e il rischio pioggia. Questa è la settimana di tutte aperture: giovedì 30 toccherà alle spiagge ex Ciga di Excelsior e Quattro Fontane, in anticipo di due giorni rispetto alla data convenzionale del primo giugno, sabato sarà la volta di Des Bains Beach Club 1900, Miramare e tutti gli altri.

Da sabato primo giugno, dunque, tutte le spiagge saranno operative al Lido, la partenza a pieno regime della stagione 2024. Sabato scorso ha accolto i primi clienti Bagni Alberoni e, prima ancora, Blue Moon, Consorzio Alberghi, Aquarius Beach, Paradise Beach, Pachuka.

PARTENZA

Insomma tutti a nastri di partenza con entusiasmo e tante novità per la nuova stagione. Sulle spiagge comunali annunciati importanti investimenti e migliorie. "Abbiamo praticamente rifatto la spiaggia di San Nicolò e in lungomare sono stati affrontati importanti investimenti - conferma il presidente della società, Pierluigi Padovan coadiuvato nel cda da Antonella Stefani e Luca Voltolina - una spiaggia sempre più inclusiva, sono stati rifatti completamente i bagni, a San Nicolò camerini e capanne. Sarà aperto, come lo scorso anni, il campo da paddle, che nel mese di settembre, durante la Mostra del cinema ospiterà anche un importante evento, ci saranno nella piscina fronte mare corsi di nuoto per bambini. Insomma una spiaggia viva e accogliente per le famiglie e tutte le varie fasce d'età. Gli investimenti fatti sono premiati dalla clientela. Ospiteremo anche una gara di nuoto in acque libere, ci saranno proposte per favorire l'inclusione, mettendo a disposizione di tutti, gratuitamente, strutture e attrezzature all'avanguardia anche grazie alla collaborazione, avviata da diverso tempo, con l'amico Giovanni Galifi". Anche i negozi, all'interno degli stabilimenti balneari comunali, cambiano look. Adiacente alla nuova piscina, ecco il negozio di abbigliamento estivo stile Ibiza. Ma la novità maggiore riguarda il bar ristorante sotto il tendone denominato Pala Circus. Un designer tutto nuovo a firma dello stilista Massimo Giacon, che ha creato, tra gli altri, tutto il nuovo marchio dell'Aeronautica Militare. Palme e tanto verde a dre nuova luce. Gestione dell'albergatore e ristoratore veneziano Alessandro Mazzetto, organizzatore di eventi e rappresentante del gruppo "Graspo de Ua" di Venezia.