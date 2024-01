Venezia Lido, perde il controllo dell'auto d'epoca e precipita in acqua intrappolato nella vettura: morto il conducente

VENEZIA LIDO - Perde il controllo dell'auto d'epoca in curva e precipita in acqua intrappolato nella vettura: morto 80enne del Lido. Stamattina, mercoledì 10 gennaio, un anziano avrebbe perso il controllo in curva della sua auto d'epoca precipitando in laguna in riviera Santa Maria Elisabetta, tra il patronato e il tempio votivo.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, da Bologna è arrivato un elicottero con sub, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Alcuni passanti avrebbero visto l'uomo perdere il controllo dell'auto e precipitare in acqua, tra le cause al vaglio quella del malore.