Lido di Venezia. Donna trovata senza vita in camera da letto, l'allarme dei vicini per il cattivo odore: sarebbe morta da giorni. Giallo sulle cause

VENEZIA LIDO - Giallo al lido, anziana trovata in camera senza vita: sarebbe morta già da qualche giorno. Indagini in corso. Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre, un donna di circa 70 anni è stata trovata senza vita nella sua camera da letto. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa a causa del cattivo odore proveniente dall'abitazione. Il corpo sarebbe stato trovato in avanzato stato di decomposizione, la donna dunque sarebbe morta giorni fa. In corso i rilievi della Polizia Scientifica.