LIDO - È caduto a terra da un veicolo in movimento, battendo la testa contro l'asfalto. Grave incidente sul lavoro, ieri mattina poco dopo mezzogiorno, all'interno della casa di riposo Centro servizi per anziani Stella Maris degli Alberoni. La struttura è gestita dalla cooperativa sociale Codess, ma ad infortunarsi in modo grave è stato M.V., un uomo di 64 anni veneziano, che lavora nella cooperativa sociale "Una" di Padova che fornisce servizi di manutenzione e pulizie.

L'uomo è ora ricoverato in rianimazione, con un trauma cranico importante, all'ospedale all'Angelo di Mestre. La prognosi è riservata e per avere un quadro clinico più chiaro bisognerà attendere l'evolversi delle prossime ore. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente: la ricostruzione è in mano ai tecnici dello Spisal che hanno effettuato i rilevi. Anche una pattuglia della polizia locale è intervenuta sul posto e ha acquisito alcuni elementi.

LA DINAMICA

Tutto è accaduto nella tarda mattinata di ieri, all'interno dello Stella Maris, vicino all'ingresso principale e alla chiesa. In quel punto c'è spesso in passaggio di mezzi interni, e a quell'ora ci si sposta anche per effettuare il servizio mensa. Alcune attività vengono effettuate in accordo tra l'ospedale San Camillo e lo "Stella Maris" perciò non è raro un passaggio interno, del personale autorizzato, tra le due strutture. A quanto pare l'uomo è caduto con il mezzo in movimento, forse partito con le porte aperte. A bordo del mezzo erano in due: il conducente e M.V. che è sbalzato a terra. L'autista si è immediatamente attivato per prestare le prime cure.

L'ALLARME

E' stato dato l'allarme al "118" Sul posto sono subito arrivati un medico, interno allo "Stella Maris" con un infermiere. Pare comunque che tutti i presidi di sicurezza fossero correttamente utilizzati. L'uomo a detta dei primi soccorritori - era cosciente anche se perdeva parecchio sangue. I soccorsi sono stati tempestivi: è giunta l'autoambulanza con l'equipe sanitaria dal monoblocco dell'ex ospedale al mare. Constatata la gravità della situazione il Suem ha richiesto il supporto dell'elicottero, che si è materializzato nel giro di pochi minuti. Il velivolo è atterrato nella piazzola attrezzata per l'elisoccorso all'interno del San Camillo. Da qui, raggiungere a piedi lo "Stella "Maris" è questione di pochi attimi. Il paziente è stato sedato, stabilizzato e intubato e caricato in elicottero per essere trasportato a Mestre, in modo da poter raggiungere rapidamente un ospedale attrezzato