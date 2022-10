Lidl inaugura il nuovo punto vendita in Riviera del Brenta: 18 nuovi posti di lavoro

FIESSO (Venezia) - Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 700 punti vendita in Italia, ha tagliato oggi, 20 ottobre, il nastro di due punti vendita: a Fiesso d’Artico (Venezia) e a Carmagnola (Torino), quest’ultimo sede anche del suo più grande polo logistico in Italia per capacità di stoccaggio. Complessivamente, per la realizzazione di queste strutture di vendita sono stati investiti sul territorio oltre 13 milioni di euro. L'impatto occupazionale dell'operazione è di circa 60 nuovi posti di lavoro creati.

Il nuovo Lidl di Fiesso d’Artico

Con l’odierna apertura di Fiesso d’Artico salgono a 87 i supermercati Lidl in Veneto, regione di importanza strategica per l’Azienda che proprio trent’anni fa ha dato inizio alla sua attività ad Arzignano. Il taglio del nastro della nuova struttura, sita in via Riviera del Brenta 280, è avvenuto davanti al sindaco Marco Cominato. Questa operazione porta con sé un risvolto occupazionale positivo grazie all’assunzione di 18 nuove figure, che si aggiungono alla grande squadra di oltre 20.000 persone già in forza alla Catena in tutta Italia.

Sostenibilità ambientale e attenzione al territorio

Il nuovo supermercato Lidl, che presenta un’area vendita di oltre 1300 mq, è stato progettato in linea con la politica di sostenibilità ambientale perseguita dall’Azienda. Sul tetto dell’edificio, infatti, è installato un impianto fotovoltaico da oltre 200 kW e al suo interno è presente un sistema di luci a led. Il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili e la struttura è dotata anche di un bacino per l'invarianza idraulica da oltre 1.100 mc che permette l'accumulo dell'acqua piovana in caso di eventi atmosferici straordinari senza aggravare il normale funzionamento del sistema fognario pubblico.

Lidl si è inoltre fatta carico della realizzazione di una pista ciclopedonale, l’istallazione di una fermata bus su via Riviera del Brenta e ha dotato il parcheggio del suo punto vendita, che conta oltre 100 posti auto, di pensiline per favorire l’ombreggiamento delle auto in sosta.

Questa nuova apertura si inserisce nel più recente piano di sviluppo annunciato dall’Azienda in occasione della celebrazione dei suoi 30 di attività in Italia. Secondo una ricerca “Il contributo di Lidl al Sistema Italia” della Bocconi School management, per la sola provincia di Venezia nel 2020 l’Azienda ha già generato impatti complessivi (tra ricadute dirette, indirette e indotte) sul PIL per circa 77 milioni, pari al 18,4% del valore totale realizzato dai principali player della Grande Distribuzione che operano nella zona, e portato alla creazione di 2 mila posti di lavoro (tra diretti, indiretti e indotto), pari al 9,8% dell’occupazione prodotta dal settore nella Provincia.

Orari: il punto vendità sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30.