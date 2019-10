di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La risposta è repentina. Muscolare. Non passano troppe ore dal diffondersi della notizia del liceo Marco Polo vietato ai militari in occasione del 4 novembre, per volere di un gruppo di insegnanti in nome del pacifismo, che l’assessore all’Istruzione del Veneto, Elena Donazzan, passa al contrattacco invocando un’ispezione all’interno della scuola per il comportamento «sovversivo» di alcuni docenti.