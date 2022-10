"I piedi nella sabbia" nella Venezia di Monique Pistolato: il medico, l'orfano e la precaria si presentano

MESTRE - "I piedi nella sabbia", l'ultimo romanzo della veneziana Monique Pistolato riapproda a Mestre. L'appuntamento per la presentazione del libro edito da Ibis è oggi, 19 ottobre, alle 17.30 al centro civico del rione Pertini di via Gagliardi 27 a Mestre. Dialoga con l'autrice Alessandro Voltolina e l'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Ed ecco i protagonisti di questo avvincente romanzo. Giovanni un medico del pronto soccorso, barbuto e ruvido, Matteo un bambino che porta dentro di sé un drammatico segreto e Viola una giornalista precaria che si destreggia tra il procacciarsi notizie, ritardi e una vita disordinata. Le loro esistenze si incrociano sotto i cieli della laguna scoprendo, in un viaggio tra passato e presente, il potere dei legami. Un romanzo di perdite e d'amore costruito sulla partecipazione corale, narrato con delicatezza ed eleganza, che si dipana dentro la città più bella del mondo. Con una prosa lineare e coinvolgente, I piedi nella sabbia interroga i sentimenti su quanto ciascuno sia disposto a rischiare per andare avanti.

L'appuntamento di oggi è organizzato dal Comitato di Quartiere Pertini in collaborazione con l'Auser e la Biblioteca “Gaetano Zorzetto”. Ricordiamo che questo è il primo romanzo di Monique Pistolato che però ha già pubblicato diversi libri. Per l'autrice, in questi vent'anni, il racconto è stato il respiro della sua scrittura. L'ha declinato in tanti lavori: raccolte, guide, saggi, contaminandolo talvolta con altre arti ricordiamo Sotto il cielo di tutti (ibis) illustrato da Piero Sandano; La carta non è impaziente: lettura e scrittura piccole forme di eternità (ibis) con foto di Mariateresa Crisigiovanni. Diversi testi di Monique Pistolato sono stati premiati ed hanno avuto una trasposizione teatrale tra tutti lo spettacolo La farmacia delle storie.

La suggestiva copertina del romanzo I piedi nella sabbia, che ritrae un bimbo di spalle, è tratta da un quadro della pittrice veneziana Carla Erizzo.