Medico e paziente col "Coraggio di volare": «Esperienza raccontata con i piedi ben saldi a terra»

L'incontro medico-paziente fa scattare la scintilla, il rapporto professionale si trasforma in amicizia e prende corpo l'idea di mettere nero su bianco l'esperienza per aiutare tutti coloro che hanno sofferto o soffrono di stati d'ansia oppure dei cosiddetti DAP o DOC, disturbi da attacchi di panico o ossessivo-compulsivi. In sostanza chi non vive appieno la propria esistenza, ma è "torturato" da dubbi, incertezze, fobie o paure di diverso tipo.

"Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una" è la frase di Confucio che fa da corollario e da sfondo a "Il coraggio di volare con i piedi per terra" libro (disponibile anche in versione audio) scritto da Guido Brescia (il paziente) con Marco Bovo (il medico) ed edito da Mazzanti libri (140 pagine, 20 euro).

«La consapevolezza di avere un’unica vita mi ha portato a dare un senso profondamente diverso alla seconda - spiega il 55enne Guido Brescia - ed è questo uno dei motivi che mi ha indotto a scrivere questo libro. Il desiderio di piantare un seme nella speranza di far crescere in ogni lettore la pianta dove tutto ha un senso e in questo senso tutto alla fine trova un equilibrio».

In pratica l'ex commerciante - ora motivatore professionale - racconta il suo percorso di vita ben sintetizzato dall'ossimoro contenuto nel titolo. Un percorso "accidentato" che lo ha portato all'equilibrio di oggi attraverso una serie di esperienze che vanno dal paracadutismo al calcio amatoriale, dalle sedute di gruppo alla meditazione.

GLI AUTORI

Guido Brescia è originario di Mestre, classe 1967. Vive a Meolo (Venezia) e si occupa da oltre 30 anni di sport (dopo averlo a lungo praticato) e da 10 anni aiuta chi vuole trovare il proprio benessere psicofisico ed emozionale, utilizzando i sistemi tradizionali del mondo olistico e della medicina cinese.

Marco Bovo è invece uno psicologo clinico 60enne nato a Roma nel 1962, ma lauretaosi in psicologia applicativa all’Università di Padova. Nella professione ha seguito prima la strada dall’analisi immaginativa e della cognitivo-comportamentale per approdare all’approccio della scuola di Carl Rogers e all’integrazione del pensiero orientale Reiki.