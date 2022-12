Gente di terraferma, 35 personaggi "raccontano" la storia di Mestre

MESTRE - Venerdì 16 dicembre alle 17.45 al Gruppo di Lavoro di via Piave a Mestre presentazione del libro “Gente di Terraferma - Una quasi storia di Mestre raccontata attraverso 35 interviste”, firmato da Luigi Fincato ed edito da il prato publishing house di Padova. Il libro raccoglie le conversazioni con insegnanti, medici, scrittori, forze dell’ordine, ristoratori, professionisti, sportivi, artisti e molti altri. Un modo per portare in primo piano mestrini o comunque persone che hanno a che fare con Mestre, non tutti noti, e per far conoscere persone, storie ed aneddoti che altrimenti non avrebbero altre strade. Attraverso queste storie ed i ricordi e le considerazioni dell’autore, si cerca di ricordare il passato, raccontare il presente ed ipotizzare il futuro della città.

Luigi Fincato, 63 anni, è nato a Venezia ma è vissuto quasi sempre a Mestre. È stato fra i “pionieri” dell’emittenza radio-televisiva locale, prima come dj e conduttore di programmi e poi come giornalista professionista per Radio Venezia, Antenna3, La Nuova e Il Gazzettino. Attualmente si occupa di formazione professionale e di comunicazione e collabora con alcuni siti di informazione. Alla presentazione l’autore dialogherà con la scrittrice Annalisa Bruni. Letture a cura di Mauro Gazzato, dell’associazione Attori per Caso.

Storie di Rugby

Invece lunedì prossimo, 19 dicembre, alle ore 20 all'Auditorium Del Monaco di Catena a Villorba sarà presentato "Villorba Rugby: 50 anni oltre la meta" scritto dal giornalista trevigiano Prando Prandi, già autore di molti libri di rugby. Nelle pagine di questa documentata raccolta di nomi, aneddoti e decine di foto storiche, una lunga cavalcata nei ricordi, grazie alle molte interviste fatte ai protagonisti in campo di diverse epoche.