TORRE DI MOSTO - Avranno luogo domani pomeriggio, alle ore 16.30 nella Chiesa Parrocchiale di Torre di Mosto, i funerali di Leopoldo Caminotto, conosciuto in paese per il passato da bodybuilder ai più alti livelli. A ricordarlo e a piangere la sua scomparsa, a 61 anni, oltre ai parenti e al suo territorio è la comunità del culturismo dove era molto conosciuto nonostante il ritiro dalle competizioni nazionali ed europee avvenuto da molti anni.

L'ultimo saluto

L’ex campione si è spento sabato scorso all'Ospedale Città del Piave, di San Donà, dove era stato ricoverato alcuni giorni prima per il riacuirsi di seri problemi cardiaci, che stavolta gli sono stati fatali. Numerosi i titoli che deteneva nel proprio palmarès. Negli anni 80 aveva conquistato vari titoli nazionali e perfino un campionato europeo. Tra i podi più prestigiosi è da annoverare certamente anche un secondo posto all’ambita competizione internazionale di Mister Universo. Un amore e una passione senza eguali, la sua, per il culturismo, e proprio in questo ambiente sono stati moltissimi a ricordarlo, dagli amici, agli atleti che ha allenato, e anche il portale Ultimate Beef magazine. «Il campione Veneto era ed è uno dei primi atleti italiani che noi abbiamo visto sulle riviste del settore del bodybuilding – ricordano di lui –. Le pagine di cultura fisica, ma anche di sportman, pubblicavano ogni mese (negli anni 90), le foto di Leo Caminotto e dei suoi allenamenti in palestra. Leo è stato uno dei pochi atleti ad arrivare anche in Tv. Con lui se ne va un grosso pezzo di storia del bodybuilding che oggi non c’è più».

Terminata la carriera aveva lavorato come autista e guardia del corpo, ma non aveva mai perso la passione per il culturismo, tanto da portare avanti una strenua battaglia contro l’uso di steroidi e anabolizzanti nello sport. Lascia il fratello Gianluca e la sorella Michela Silvia.