l miglior film della 76° Mostra del Cinema, vincitore del Leone d'oro 2019, è "Joker", protagonista Joaquin Phoenix, diretto da Todd Phillips. Leone d'argento a "J'accuse" di Roman Polanski.

residente della giuria, la regista argentina, Lucrecia Martel, e il presidente della Biennale, Paolo Baratta.



VENEZIA - ICoppa Volpi quale migliore attore a Luca Marinelli per Martin Eden, come migliore attrice è stata premiata Ariane Ascaride protagonista di "Gloria Mundi" del francese Robert Guédiguian. Gran Premio della Giuria al film "La mafia non è più quella di una volta" di Franco Maresco che non ha potuto essere presente.Sono i verdetti relativi ai premi prinicipali della Mostra annunciata nella cerimonia conclusiva in diretta Rai dalla Sala grande del Palazzo del Cinema del Lido. La cerimonia è stata introdotta e condotta dalla madrina, Alessandra Mastronardi. Presenti alla consegna dei premi la p