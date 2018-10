Studenti vandali, l'Accademia di Belle arti li espelle: «Non hanno senso qui»

di Tomaso Borzomì

VENEZIA Pugno duro e tolleranza zero contro i vandali: «». A ribadirlo è il direttore dell'Accademia delle Belle Arti,, che non ci sta ad accettare passivamente il danno d'immagine provocato dagli studenti-vandali che hanno imbrattato il leoncino di piazza San Marco e il ponte dei Carmini «Hanno creato un danno all'istituto e quindi serve un monito forte. Credo che tutta la città voglia questo provvedimento perché è necessario educare i ragazzi. Si continua a dire che le persone vadano recuperate, penso sia possibile recuperarli anche in questo modo, basta con le giustificazioni».«Mi sono confrontato con alcuni colleghi: non ha senso che stiano all'Accademia, perché a 22 anni non si è più ragazzini. Non ci si può dimenticare che costruiamo percorsi per ammirare il bello, capirne le motivazioni e apprezzarlo, non per vandalizzarlo. Aspettiamo che si mettano in contatto con noi, perché avranno la possibilità di difendersi anche con un legale sul procedimento disciplinare».