Nasce un nuovo hotel: 244 camere, ristorante e accesso diretto alla stazione

MESTRE - È prevista a metà giugno l'inaugurazione del nuovo albergo della catena Leonardo Hotels di Mestre, che sorge al centro dell'area in riqualificazione a ridosso della stazione ferroviaria, destinata a diventare il «distretto degli hotel» della città tra terraferma e laguna.



Leonardo Royal Hotel Venice Mestre metterà a disposizione 244 camere, un ristorante con dehor da 185 posti, una lounge per aperitivo e dopocena, un accesso al binario 1 della stazione per raggiungere Venezia, oltre a proposte di esplorazione del territorio, dalle colline del Prosecco ai percorsi di cicloturismo verso il nord del Veneto.



L'apertura di Mestre, la cui struttura è stata realizzata ex novo in due anni, conferma una delle caratteristiche del gruppo Leonardo Hotels: individuare e inserirsi in aree in via di riqualificazione contribuendo alla gentrificazione complessiva dell'area. Il gruppo di hotellerie di origine israeliana Fattal, di cui la divisione europea Leonardo Hotels è parte, ha costruito in poco più di 20 anni un portfolio di oltre 190 strutture, sei diversi marchi per 622 milioni di fatturato (2017) ospitando circa 5 milioni di turisti. La società è quotata da aprile 2018 alla Borsa di Tel Aviv per una capitalizzazione di circa 1,5 miliardi di euro.

