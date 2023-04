Legalizzare conviene, convegno al Candiani sulle droghe leggere con l'ex pm Gherardo Colombo

MESTRE - Nel convegno promosso dalla cellula veneziana dell'Associazione Luca Coscioni in programma per domani, 3 aprile, alle 18 al Centro Candiani di Mestre dal titolo “Legalizzare conviene” si parlerà della necessità di legalizzare le droghe leggere con l'ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo, Franco Fois (coordinatore della cellula Luca Coscioni di Mestre), Riccardo Magi, deputato di +Europa e primo firmatario della legge per la legalizzazione della cannabis, Francesco Crestani, specialista in Anestesia e rianimazione ed esperto di cannnabis terapeutica e Maurizio Dianese, consulente della Commissione parlamentare antimafia. Ingresso libero.

