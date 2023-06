Contrordine padani: i consiglieri regionali veneti della Lega, quantomeno quelli nuovi arrivati a Palazzo Ferro Fini nel 2020, sono in regola con i versamenti al partito. Restano dei casi eclatanti - più di 100mila euro mancanti da parte di soli quattro consiglieri/assessori - ma i più hanno versato il dovuto. Solo che per dimostrarlo hanno dovuto cercare le ricevute dei vecchi bonifici e mandare tutte le carte al partito. È stato così che a Padova, nella sede della Lega, a metà pomeriggio si è scoperto l'errore. E al Ferro Fini è arrivato il contrordine: non mandate più documenti, c'era un errore nel foglio excel. Il che ha fatto infuriare ancora di più i presunti inadempienti: «Additati di scorrettezza e invece eravamo a posto».



DUE RIUNIONI

Ieri a Palazzo Ferro Fini era giornata di consiglio regionale, seduta convocata alle 10.30 ma iniziata solo dopo le 11 a causa di una riunione della Lega. Motivo: il capogruppo Alberto Villanova doveva redarguire i suoi consiglieri. Della serie: sapevate benissimo che al momento dell'elezione c'era un contributo da dare al partito di 20mila euro più altri 1.200 euro ogni mese, chi dice di essere in regola lo dimostri, gli altri paghino. Così è scattata la caccia alle ricevute. E l'invio delle medesime alla segreteria del partito. A metà pomeriggio da Padova è arrivata la comunicazione: c'era un errore nel foglio excel. La seduta del consiglio regionale è stata nuovamente sospesa, Villanova ha riconvocato i suoi per dare la bella notizia appena avuta dalla sede della Lega-Liga veneta: il contributo iniziale di 20mila era stato suddiviso in due tranche, 3mila subito e 17mila successivamente, ma nella contabilità non erano stati riportati i 3mila iniziali. In tantissimi risultavano così inadempienti e, di conseguenza, passibili di non partecipare come delegati di diritto al prossimo congresso come previsto dal nuovo regolamento.



Chi non voterà al prossimo congresso regionale saranno i morosi accertati. "Riabilitati" i consiglieri regionali dei 3mila euro, al partito risultavano - e in alcuni casi ancora risultano - delle posizioni debitorie pesanti: Fabrizio Boron 52mila euro, Federico Caner 40mila, altri ancora "sotto" di 15/20mila euro. Pare, inoltre, che per le ultime Politiche fosse stata aperta una sottoscrizione da 3mila euro a testa: solo in due al Ferro Fini avrebbero contribuito.



LA RACCOMANDATA

Oltre alle morosità nella Lega continua a tenere banco il tema delle espulsioni. Al momento si tratta di 11 persone: a Padova il consigliere regionale Fabrizio Boron, Tiziana Gaffo, Massimiliano Bertazzolo, Michele Rettore; a Vedelago (Treviso) Cristina Andretta, Marco Perin, Fabio Ceccato, Roberto Nicoletti, Luca Ballan, Francesca Laner, Vanna Sartoretto. A Sona (Verona) aperti due fascicoli a carico dell'ex sindaco Gualtiero Mazzi e di Palmerino Zoccatelli. Altri 11 leghisti a Motta di Livenza (Treviso) hanno giocato d'anticipo dimettendosi. Il punto è che, finora, i provvedimenti non sono stati notificati. Ed è così che Boron ha inviato una raccomandata al consiglio federale, al comitato disciplina e garanzia e al direttivo veneto della Lega: una sorta di "impugnazione preventiva" dal momento che all'interessato non è arrivato alcuna contestazione né sono state chieste audizioni o memorie. Non solo: Boron ha anche chiesto che venga aperto un procedimento disciplinare nei confronti di chi ha dato la notizia della sua espulsione ai giornali prima ancora che la stessa venisse notificata all'interessato.



IL VOTO

Quanto al congresso, tutto tace. Risultano però manovre per convincere Roberto Marcato e Franco Manzato a trovare un accordo: uno dei due dovrebbe ritirarsi oppure entrambi dovrebbero convergere su un terzo contro Alberto Stefani.