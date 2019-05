È morto Lawrence Carroll, l'artista ​otto mesi l'anno viveva a Venezia

VENEZIA - ​L'artista statunitense di origine australiana Lawrence Carroll, grande interprete del monocromo, figura di riferimento nell'attuale scena artistica internazionale per il suo lavoro sui modi e sui tempi della percezione, capace di fondere insieme pittura e scultura, è morto improvvisamente ieri mattina all'età di 65 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla galleria d'arte Karsten Greve di Colonia, che lo rappresenta dal 1999. Venerdì prossimo, 24 maggio, la galleria tedesca inaugurerà una nuova mostra personale di Carroll e per quel giorno era prevista la sua partecipazione. Influenzato da artisti come Jasper Johns, Marc Rothko, Donald Judd e Sean Scully, un altro importante riferimento di Carroll è stato Giorgio Morandi, a cui ha dichiarava di essere «grandemente debitore».



Dal 2004 Carroll viveva otto mesi all'anno a Venezia, alla Giudecca, dove ha insegnato pittura all'Università Iuav; in precedenza ha vissuto anche a Roma. Tra i suoi primi estimatori c'è stato il collezionista Giuseppe Panza di Biumo, che lo ha sostenuto con mostre e con l'acquisto di diverse opere. Carroll ha partecipato al Padiglione della Santa Sede in occasione della 55esima Biennale di Venezia del 2013. Carroll è presente in collezioni permanenti di numerosi musei e gallerie pubbliche, tra cui il Guggenheim Museum di New York, il Los Angeles County Museum of Art di Los Angeles, il Museum of Contemporary Art di Los Angeles, il Museum of Contemporary Art di San Diego, la Jumex Collection di Mexico City, l'Art Gallery of New south Wales di Sydney, lo Stadtisches Museum Abteiberg a Mönchengladbach, al Museo Cantonale d'Arte di Lugano. In Italia sue opere appaiono al Mart di Rovereto, nella Collezione Panza di Varese e nella Collezione Panza di Sassuolo, al Madre di Napoli

