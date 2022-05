VENEZIA - Un appello a chiunque possa fare qualcosa per risolvere lo stallo legato alla carenza di personale nel settore della ristorazione. L'Aepe, associazione degli esercenti pubblici, chiede di andare oltre i limiti che la legislazione impone, facendo sì che possa lavorare anche chi sia in possesso del solo visto turistico . Un provvedimento, spiega Ernesto Pancin, che servirebbe a «risolvere il dramma della mancanza di personale».



Emergenza lavoro nella ristorazione