FOSSALTA DI PIAVE - Dl Radiators vuole chiudere a maggio, i sindacati si oppongono. È quanto emerso ieri, dopo quattro ore di trattativa nella quale le posizioni restano distanti. L’azienda ha annunciato quando intende chiudere lo stabilimento di via delle Industrie per accentrare la produzione a Moimacco (Udine). E, durante l’incontro tra i vertici dell’azienda e i referenti sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, una parte degli operai ha scioperato in modo spontaneo.



BRACCIO DI FERRO

«L’azienda ha fornito una serie di motivi per la chiusura – spiega Daniele Chiarotto di Fim Cisl –, tra cui una parte di ordini venuti a mancare e progetti non realizzati. Se avessero indicato questi aspetti un anno fa si sarebbe potuto ragionare, partendo dal presupposto che fino a qualche giorno fa c’era un certo equilibrio, mentre adesso all’improvviso non si può più mantenere la produzione. Il percorso indicato da loro è la cassa integrazione per chiusura, con uno spostamento veloce a Moimacco per essere pronti in vista della nuova stagione».

E prosegue il sindacalista: «Pur comprendendo l’obiettivo aziendale di accentrare tutto in un unico stabilimento, abbiamo proposto una dilazione: mantenere la produzione a Fossalta con 120 lavoratori per questa stagione, dando subito inizio a un’indagine per capire come risolvere la situazione. Si possono trovare delle soluzioni e magari tra sei mesi il problema potrebbe riguardare un numero più ristretto di lavoratori, ed essere più gestibile».



INCENTIVI ALL’ESODO

L’azienda avrebbe messo in campo una serie di incentivi all’esodo, con l’accordo di trovarsi martedì prossimo per capire se c’è qualche spiraglio e aziende interessate alla riassunzione. «Non siamo d’accordo sui tempi - riprende Chiarotto - e vorremmo avere in mano una serie di impegni, non il ricorso ad agenzie interinali che in precedenti esperienze non è stato entusiasmate. Servono maggiori garanzie: e tutti preferiscono un impiego a tempo indeterminato rispetto all’incentivo».

«Stiamo lavorando su più fronti perché l’azienda ha messo sul piatto degli incentivi, ma il problema è occupazionale, non economico – precisa Diego Panisson (Uilm Uil) -. Ai lavoratori dev’essere garantito un posto. L’azienda ha indicato lo spostamento per maggio: chi non accetta la ricollocazione o l’incentivo ha le porte aperte a Moimacco, e l’azienda è disponibile a pagare le spese di viaggio per almeno due anni. Un percorso che riteniamo ancora insufficiente. È comunque positivo che il tavolo prosegua, si continua a discutere».



PESSIMISMO

Più pessimista Loris Gaiotto (Fiom Cgil): «È un brutto avvio. Secondo l’azienda lo stabilimento di Fossalta non produce bene come nel 2020, la redditività dei lavoratori è calata e qualche cliente ha diminuito gli ordini, mentre a Moimacco sono stati compiuti investimenti per milioni di euro con linee anche di 90 metri. Qualcosa non torna, se l’azienda può comunque fare questi investimenti. È stato un incontro per nulla soddisfacente: l’amministratore delegato Stefano Valente ha indicato tempi molto brevi. Abbiamo chiesto di sospendere questa decisione. E non voglio sentir parlare di incentivi per il ricollocamento degli operai o del ricorso alle agenzie interinali, di cui abbiamo pessime esperienze. L’azienda non ha messo in chiaro la situazione da subito e questo genera nuovi dubbi».

Un terzo incontro con i referenti dell’azienda è previsto nella mattinata di martedì prossimo, 8 marzo, a cui seguirà l’assemblea con i lavoratori.

