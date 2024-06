​VENEZIA - Postina viene rimessa a consegnare pacchi a tre mesi dal parto, chiede una mansione diversa ma le viene negata: il tribunale le dà ragione. Il 28 maggio il Tribunale di Venezia ha riconosciuto le ragioni della lavoratrice che riteneva la consegna di pacchi e lettere inidonea al periodo dal terzo al settimo mese di rientro dalla gravidanza. Lo ha reso noto la Cgil di Venezia.

LA SENTENZA

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Poste Italiane, aveva ritenuto il ricorso della lavoratrice infondato. La dipendente di Poste Italiane aveva chiesto l'interdizione dal lavoro o l'assegnazione a diversa mansione fino al settimo mese successivo al parto, in relazione al rischio per la sicurezza e la salute. Secondo Poste Italiane, invece, non sussisteva condizione di rischio in quanto le mansioni assegnate alla lavoratrice in questo periodo non prevedevano «movimentazione di carichi», «vuotatura delle cassette di impostazione» e lo svolgimento del recapito con l'uso esclusivo dell'automobile. Parere condiviso anche dallo Spisal. In fase di istruttoria, tuttavia, è emerso come le lavoratrici e i lavoratori non conoscano il peso reale dei pacchi che trasportano, che può raggiungere anche i 10 chili e le 80-100 consegne con firma di pacchi e raccomandate, oltre a richiedere l'uso di cassette del peso di circa 15 chili.

IL COMMENTO DEI SINDACATI

«È una sentenza importantissima a tutela della salute delle lavoratrici nei mesi successivi alla gravidanza - dichiarano Marco D'Auria segretario Slc Cgil Veneto, Mirco Ferrarese Ufficio Vertenze Cgil Venezia e Daniele Giordano, segretario generale - Nel nostro Paese si discute a disco rotto della necessità di contrastare l'inverno demografico, delegando nella narrazione del governo la responsabilità alle donne». Per il sindacato, «serve invece garantire che venga rispettato, prima di tutto, il diritto alla salute delle donne, che non può essere in contrasto con le mansioni svolte sul posto di lavoro. La maternità dovrebbe essere messa al centro non solo nel periodo di attesa, ma anche post parto quando le donne devono trovare sostegno e aiuto nel conciliare il lavoro non solo con la cura dei bambini ma anche con la loro salute».