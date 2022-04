JESOLO - Stagione ufficialmente avviata, ma attività ancora senza personale. Continua la ricerca di dipendenti per hotel, ristoranti, bar, gelaterie e negozi. Solo negli hotel, dove trovano occupazione circa 6mila addetti, si stima che manchi almeno il 20% del personale. Ma il problema a cascata si sta registrando in tutti i settori, con la solita difficoltà a reperire personale per i fine settimana e per i turni serali.

Negli ultimi giorni qualche richiesta in più sta arrivando, ma spesso da residenti fuori Comune che non possono contare su un alloggio. Ed è anche per questo che ci sono già dei locali che hanno annunciato di chiudere in anticipo rispetto all'orario o di togliere dei coperti se non saranno assunti dei collaboratori a breve. E in questo caso a rimetterci sarebbe l'intera offerta turistica, tenendo comunque conto che questo tipo di problema si sta registrando un po' ovunque lungo la costa.

«Per certi versi è una situazione inspiegabile - commenta Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio - perché solo in Veneto il 10% dei giovani è disoccupato. Voglio pensare che queste persone non hanno bisogno di lavorare». In molti stanno mettendo in discussione il reddito di cittadinanza, agevolazione che avrebbe allontanato i lavoratori, ma non vanno dimenticate che le chiusure forzate della pandemia che avrebbero trasformato il settore del turismo in un comparto meno sicuro a livello economico.

Per cercare di superare la difficoltà nell'individuare il personale, va segnalata l'iniziativa di McDonald's che punta all'assunzione di 80 persone tra Jesolo e San Donà. Per questo Marcello Ricceri, titolare dei due ristoranti, ha annunciato un recluting day in vista dell'estate fissato per mercoledì 27 aprile. «L'iniziativa simile che abbiamo fatto a novembre spiega Ricceri ci ha permesso di assumere 55 persone. Ora ne abbiamo bisogno di altre 80, soprattutto a Jesolo, perché le previsioni per l'estate sono ottime dopo due anni difficili. Cerchiamo persone dinamiche, che sappiano lavorare in squadra, con capacità organizzative e predisposte al contatto con i clienti».

L'iniziativa si terrà nel ristorante di Jesolo dalle 9 alle 18. «Va detto conclude Ricceri che cerchiamo personale anche per i ristoranti di Silea e Treviso, crediamo in una ripresa trasversale del mercato».

Sempre a Jesolo, il 28 aprile all'hotel Colombo di Jesolo in via Aquileia, dalle 9.30 alle 13.30, Veneto Lavoro incontrerà tutti quanti cerchino un lavoro stagionale.