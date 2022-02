MESTRE - Se al porto non sanno dove mettere le navi da crociera che, a partire da aprile, vorrebbero portare centinaia di migliaia di turisti a Venezia, all'aeroporto intercontinentale Marco Polo non sanno con quale personale accogliere i viaggiatori. Le previsioni per la stagione estiva che si aprirà il prossimo marzo sono buone ma le società di handling (Gh e Aviation Service) si trovano a corto di personale e non di poco, e pure Triveneto Sicurezza è sotto organico. Gh e Aviation sono le società private che garantiscono i servizi a terra per compagnie e passeggeri (servizi in pista, carico e scarico bagagli, trasporto viaggiatori dal terminal agli aerei, check-in, lost and found e via di seguito); Triveneto Sicurezza, che Save gestore dell'aeroporto ha appena venduto a Securitalia, è la società che si occupa del controllo di persone, bagagli e merci negli scali Marco Polo di Tessera e Canova di Treviso e oggi occupa tra i 350 e i 400 lavoratori. Si tratta, dunque, delle aziende che garantiscono l'operatività dell'aeroporto e senza le quali è impossibile farlo funzionare. Ebbene i sindacati hanno fatto due conti, e ne esce che a Gh mancano circa 200 persone, ad Aviation circa 150 e a Triveneto circa 100 unità.



Lavoro, manca personale al Marco Polo

Se si considera che le previsioni di Save, il gruppo che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso e coordina quelli di Verona e Brescia, sono per un ritorno al numero di passeggeri ante pandemia entro il 2023 (solo il Marco Polo nel 2019 era stato frequentato da circa 11 milioni e mezzo di viaggiatori), se ne deduce che già quest'anno la ripresa dovrebbe essere notevole. Non a caso pochi giorni fa il direttore Sviluppo dell'aeroporto Camillo Bozzolo commentava che, tra i vaccini e le prenotazioni già raccolte dai vettori europei, le previsioni fanno ben sperare per primavera ed estate, la stagione tipica dei turisti. E la prova del nove sarà proprio Pasqua che quest'anno cade alta, il 17 aprile, e con Pasquetta il 18 aprile e l'anniversario della Liberazione lunedì 25 aprile, preannuncia (per chi se lo potrà permettere) un ponte lunghissimo. «Qualche luce in fondo al tunnel effettivamente e finalmente si vede ma ci sarà difficoltà a coprire l'operativo dei voli. - commenta Ivano Traverso, segretario Fit-Cisl - Mancano stagionali ed è difficile reperirli sul mercato. Il fatto è che diverse persone se ne sono andate, si sono licenziate, da Gh e da Aviation Service riducendo così organici che erano già bassi». Per i Sindacati i motivi di questa perdita sono in minima parte legati alla pandemia (alcuni no vax e cinquantenni obbligati a vaccinarsi e che, invece, non lo volevano fare), e soprattutto alle condizioni di lavoro: «I contratti sono con salari bassi e non danno certezze ai precari stagionali per un lavoro dove la responsabilità è alta e lo stress pure. - continua il segretario della Cisl Trasporti - E chi rimane deve sostenere ritmi sempre più duri di lavoro. Purtroppo le aziende non pensano a fidelizzare i dipendenti e questo fa sì che, anche chi rimane, è scontento e non se ne va solo perché non trova di meglio».

Quali professionalità mancano

Le professionalità che ci sono negli handler e nella sicurezza non sono semplici da reperire sul mercato, e chi se ne va cerca posti adeguati: ad esempio chi guida i pullman che trasportano i passeggeri dall'aerostazione all'aereo si mette in proprio come padroncino, le hostess dei check-in cercano ruoli da impiegata dove i turni sono regolari (mentre in aeroporto non lo sono) e il disagio è minore. «E un settore, quello aeroportuale, che ha bisogno di personale ma che in cambio non dà - affermano i Sindacati - e invece, per garantire la ripresa del trasporto aereo, deve essere rifondato con nuovi salari e sicurezza».