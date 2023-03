Lavori in corso allo svincolo di Noventa, notte di chiusura per il grande rondò

NOVENTA DI PIAVE - Lavori all'uscita del casello autostradale di Noventa di Piave: chiude la rotatoria. Dalle 20,30 di domani, venerdì 31 marzo, alle ore 7 di sabato 01 aprile verrà chiusa alla circolazione la rotatoria di via Calnova in uscita dall’autostrada A4 in comune di Noventa di Piave.

In questi giorni, infatti, i tecnici di Autovie Venete e le maestranze delle ditte appaltatrici stanno svolgendo le attività di ripavimentazione della rotonda che regolamenta il traffico per gli utenti che transitano da e verso il casello di San Donà di Piave ; il Noventa Designer Outlet; la bretella di via Martiri delle Foibe; il centro di Noventa e la strada provinciale SP83. Il programma - condiviso con gli Enti interessati durante una riunione svolta presso il Comune di Noventa di Piave – prevede che l’intervento più impattante venga affrontato nella notte tra venerdì e sabato quando i transiti sono in deciso calo.

Visto e considerato comunque che la rotatoria rappresenta uno snodo importante della viabilità, Autovie ha predisposto l’utilizzo di presidi fissi con movieri, sbarramenti e deviazioni con opportuna cartellonistica che riporta la viabilità alternativa sia per i veicoli leggeri sia per i mezzi pesanti. L’accesso e l’uscita dallo svincolo dell’autostrada A4 verrà sempre consentito. Alla fine delle lavorazioni verrà inoltre ripristinata anche la segnaletica orizzontale