VENEZIA - Quelle del prossimo aprile potrebbe essere le ultime lauree in Piazza San Marco per i cafoscarini, con tanto di lancio del tocco sullo sfondo di Basilica e campanile di San Marco. Dalla successiva sessione di laurea, già fissata per fine luglio, i neolaureati, con familiari e amici al seguito, potrebbero essere fatti traslocare in campo San Polo. Uno dei campi più grandi e belli della città, strategicamente vicino a Ca’ Foscari, per carità, ma di certo meno noto e quindi spendibile come immagine. La proposta di trasferimento, partita dal comandante della Polizia municipale, Marco Agostini, e subito sposata dai rappresentanti dei commercianti, è legata alla situazione di particolare intasamento che sta vivendo la Piazza. Il Comune, che finora aveva sempre concesso il suo salotto buono all’ateneo, ora dove fronteggiare più presenze. Ci sono i cantieri per la messa in sicurezza dall’acqua alta dell’intera area marciana, nonché quelli per la sistemazione dei masegni: occupano ampi spazi e avranno tempi lunghi (nel primo caso si parla di vari anni). E poi ci sono i grandi concerti estivi, che comunque sono stati programmanti tra giugno e luglio. Un vero ingorgo. Ed ecco l’idea di spostare almeno le cerimonie di lauree.

QUARANTA AL TAVOLO

Se n’è parlato ieri, a Ca’ Farsetti, dove si è tenuta un’affollata conferenza di servizi per la programmazione degli eventi primaverili-estivi che interesseranno San Marco: si comincerà proprio dalle lauree, il 19 aprile, a seguire le cerimonie per il 25 aprile, quindi i concerti della Fenice, di Laura Pausini e di Paolo Conte, per arrivare al Redentore e alla sessione estiva di lauree a fine luglio. Una quarantina le persone, in rappresentanza dei tanti soggetti coinvolti, che si sono ritrovate per discutere dei vari aspetti legati all’organizzazione di tanti eventi. Massima attenzione alla tempistica dei cantieri, per evitare che impattino sull’organizzazione in particolare dei concerti. Ci saranno altri incontri per approfondire questo aspetto, con cronoprogrammi più dettagliati.

LA PROPOSTO DI TRASLOCO

A questo tavolo il comandante Agostini ha anche proposto di spostare le lauree da San Marco a San Polo. Idea che Ca’ Foscari si è riservata di valutare per la sessione estiva. In conferenza c’era la responsabile dell’ufficio eventi che ha precisato di dover riferire alla rettrice e agli altri organi di governo dell’università. In ogni caso per aprile non ci sarebbero i tempi tecnici per riprogrammare la cerimonia altrove. Pieno sostegno al «decentramento» delle lauree, intanto, è arrivato dai rappresentanti dei commercianti, con il segretario dell’Aepe, Ernesto Pancin, in testa. Qualche problema di convivenza tra lauree e attività commerciali della Piazza, si sa, c’è sempre stato. Anche ieri, alla richiesta di Ca’ Foscari di organizzare le lauree estive nel tardo pomeriggio, l’associazione dei commercianti di San Marco ha replicato di preferire piuttosto la mattina, per non aumentare la confusione serale. Anticipazione che per l’ateneo sarebbe anche praticabile. Anche se ora, dopo la proposta di Agostini, la soluzione preferita dai commercianti è proprio quella di un trasferimento da San Marco a San Polo. Per ora temporaneo, ma che potrebbe diventare definitivo.

I VANTAGGI DI SAN POLO

E sui vantaggi di San Polo insiste Agostini. «In questa fase di cantieri a San Marco vale la pena valutare lo spostamento delle lauree - riferisce il comandante - San Polo è un altro grande campo veneziano, in grado di ospitare in una sola volta le 4.000 sedie necessarie alla cerimonia, che a San Marco dovrebbe essere divisa in due tranche. È vicino a Ca’ Foscari, a Piazzale Roma e Rialto. Inoltre ha uno spazio ampio e appartato rispetto al transito. Questo consentirebbe di prevedere una cerimonia anche nel tardo pomeriggio-sera». Una soluzione provvisoria, ma che «potrebbe diventare quella preferita - immagina Agostini - Oggi tutti vogliono fare qualcosa a San Marco, ma non sempre è il luogo più adatto. Le lauree in Piazza non sono una tradizione storica e una collocazione diversa potrebbe essere apprezzata».