CEGGIA/SAN STINO - I primi sintomi del la mal attia si erano manifestati circa un anno fa. Poi da un paio di mesi l’aggravarsi delle condizioni e sabato purtroppo il decesso. Ci sono due paesi in lutto per la morte prematura di Laura Cecchetto, 61 anni: quello in cui viveva e si era trasferita dopo il matrimonio, e quello in cui era nata e dove lavorava. Laura Cecchetto a Ceggia la conoscevano tutti e l’apprezzavano tutti. Era, infatti, da vent’anni l’anima della Biblioteca comunale, un punto di riferimento prezioso per i piccoli e i grandi lettori che in lei trovavano una preziosa consigliera in ambito didattico e culturale. «Di lei mi resterà sempre un bellissimo ricordo - dice commosso il sindaco di Ceggia , Mirko Marin - è sempre stata una persona solare, sempre sorridente , disponibile al dialogo, accogliente. Nel lavoro , che amava moltissimo, ha espresso il massimo delle sue capacità. Per il Comune , per noi amministratori e per l ’intera comunità è una grande perdita che sarà molto difficile da colmare» . Laura Cecchetto curava anche i centri di lettura dei bambini e, insieme all’assessore alla C ultura, organizzava gli eventi culturali.

CARRIERA