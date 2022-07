Davide ucciso a 6 anni da una leucemia fulminante: la malattia diagnosticata appena 10 giorni fa

SCORZE' - Una febbre alta, la corsa all'ospedale di Padova, la diagnosi di una rara forma di leucemia. Poi la situazione è improvvisamente precipitata e in appena dieci giorni il suo giovane cuore ha cessato di battere. Ad uccidere ad appena 6 anni il piccolo Davide Favaron è stata una leucemia fulminante. La malattia era stata diagnosticata una decina di giorni fa e ieri, sabato 9 luglio, il bimbo che abitava a Scorzè con mamma e papà è deceduto. I medici di Padova, che avevano visitato il piccolo, hanno spiegato ai genitori che era una forma rara di leucemia, ma non pensavano ad un decorso così veloce e violento della malattia. I genitori sono molto conosciuti in paese per il loro impegno nella parrocchia di Scorzé e nella sagra di San Benedetto.

Didascalia