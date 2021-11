VENEZIA - Diavolo di un Marco Polo, non finisce mai di stupire. Pensi di sapere tutto, o almeno molto, su di lui e invece zac, ecco che esce un nuovo documento. In effetti in questi ultimi anni di testimonianze su Marco Polo ne sono emerse parecchie, sia in quella miniera ancora piena di sorprese che è l'Archivio di stato dei Frari, a Venezia, sia nell'Archivio di Treviso.

In questo caso si tratta di un atto notarile del 1323 un anno prima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati