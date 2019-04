Follie per Lara Comi, l'imprenditore ancora condannato per stalking

JESOLO Il Tribunale di Busto Arsizio (Va) ha emesso un nuovo provvedimento di obbligo di firma nei confronti di, l'imprenditore ed ex politico di Jesolo, per aver continuato a perseguitare l'europarlamentare di Forza Italia Laura Comi , nonostante fosse già stato condannato per fatti analoghi.Bernardini - 49 anni - aveva infatti riportato a settembre dallo stesso Tribunale 10 mesi per stalking nei confronti della Comi. L'uomo, secondo quanto emerso dagli atti del giudice, avrebbe utilizzato unper tentare di contattare ininterrottamente l'europarlamentare fino alla fine di marzo, nonostante la condanna.