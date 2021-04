VENEZIA - La laguna si sta scaldando, colpa dell'emergenza climatica, con le sue ondate di calore sempre più frequenti. Le estati in cui le temperature delle acque lagunari hanno sfiorato i 30 gradi, nell'ultimo decennio, sono state almeno quattro. Uno stress per gli organismi viventi in genere. Un rischio, in particolare, per l'allevamento delle vongole, le cui prospettive andranno studiate a fondo per non trovarsi impreparati in futuro. Le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati