Salone nautico al via: tutti i numeri dell'evento che torna in laguna dopo 10 anni

di Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella laguna di Venezia quante barche ci sono? Il loro numero non si calcola a centinaia, ma a decine di migliaia. Barche che vanno dalladi 4 metri allo yacht di 80-100 metri passando per una gran quantità di scafi a vela e motore tra i 10 e i 14 metri. Eppure, a questi grandi numeri per anni non è corrisposto un catalizzatore di interesse, undedicato al mondo del mare, alla nautica e ai servizi che desse sfogo alla voglia di nautica in Adriatico.Sono passati 10 anni dall'ultimo salone primaverile ospitato nella stazione passeggeri di Venezia: aveva chiuso con 50mila visitatori. Poi, la stagione allungata delle grandi navi diede lo sfratto e non se ne fece più nulla. Ora, con l'Arsenale a disposizione del Comune e la comunione di intenti che ha unito tutti i titolari degli spazi a terra e in acqua (questi ultimi di competenza della Marina militare) si è verificato un fatto nuovo, con il pubblico (l'amministrazione comunale con il sindaco-imprenditore) che decide la scommessa puntando alto, con uno stanziamento importante a bilancio intanto per i prossimi tre anni. All'Arsenale, il luogo dove nel periodo di massimo splendore si riusciva ad allestire una galea da guerra in un solo giorno, erano state tentate altre iniziative simili alla lontana, ma che si erano risolte in una rappresentazione oleografica della marineria tradizionale.IL COMUNE IN PRIMA FILAOra, con la presenza di imbarcazioni che sono gioielli di design, di partner importanti che hanno dato fiducia già alla prima edizione, di un concorso di idee per scafi innovativi, si può dire che l'arte navale torna nella sua casa, tanto che gli spazi sono andati esauriti in breve tempo. Chi è rimasto alla finestra per vedere cosa succede forse si sta mangiando le dita dalla rabbia. Questo perché l'interesse, quando si parla di Venezia, diventa mondiale. Venezia è un nome che evoca un sogno per i cinesi. Per loro è una delle poche città straniere il cui nome non è ignoto. Insomma, Venezia non è solo grandi navi, ma un mondo di piccole navi e di barche di ogni dimensione.Più che ai cinesi, che comunque saranno in osservazione, a Venezia interessa tutto il settore orientale: il Nordest, i Balcani, l'Austria, la Germania e i nuovi ricchi ei Paesi dell'Est. Un mercato potenzialmente importante in cui Venezia può fare da collettore dell'offerta senza entrare in competizione con Genova.I NUMERIComplessivamente, a terra e negli spazi acquei un centinaio di barche di cui 52 yacht. Circa 120 gli espositori, da cantieri officine servizi. Il salone durerà in tutto cinque giorni - dal 18 al 23 giugno - ma avrà una programmazione intensa che coinciderà tra l'altro con la Biennale d'arte in pieno svolgimento negli spazi limitrofi affacciati sullo stesso specchio d'acqua della Darsena Grande dell'Arsenale.«Sarà un salone meraviglioso - dice il sindaco - uno di quegli eventi in cui uno potra dire io c'ero». Il bilancio lo faremo comunque al termine dei tre anni».A suggellare il tutto, il passaggio delle Frecce Tricolori il giorno dell'inaugurazione.Per le cose da vedere, non resta che sfogliare questo inserto.Michele Fullin