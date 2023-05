Lafert, Cesare Savini è il nuovo amministratore delegato

SAN DONA' - Cesare Savini è il nuovo amministratore delegato di Lafert Group, azienda di San Donà di Piave da 60 anni leader in Europa nella progettazione e produzione di motori elettrici, 231 milioni di fatturato nel 2022 e oltre 1100 dipendenti nel mondo, parte del colosso giapponese Sumitomo Heavy Industries.

Il curriculum

Classe 1973, laureato in Ingegneria Elettrica all'Università di Pavia, Cesare Savini inizia a lavorare in Pirelli nell'area Operations, per poi trasferirsi in Cina dove ricopre per otto anni il ruolo di General Manager, guidando l'implementazione di due progetti di «green field» e portandoli al successo prima nel mercato cinese e poi espandendosi in quello asiatico. Nel 2009 entra a far parte della multinazionale americana ITT, dove trascorre dodici anni, ricoprendo il ruolo di Direttore Generale della ITT Czech Republic per sei anni, e in parallelo quello di Direttore After Market di Gruppo. Sempre per ITT ricopre per tre anni il ruolo di Direttore Generale per la ITT Mexico, occupandosi della costruzione dello stabilimento messicano, portandolo al pieno successo nel mercato americano automotive. Nel 2019 torna in Italia con il ruolo di Vicepresidente e Direttore Generale dell'intero business ITT Friction a livello globale, legale rappresentante e membro del Consiglio di Amministrazione. Nel 2022 entra in Zoppas Industries Heating Element Technologies come Chief Operating Officer Americas, di base in Messico, con la piena responsabilità del business Zoppas Industries per il continente americano.