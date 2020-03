Ladro arrestato: era specializzato nei furti sui treni notturni a lunga percorrenza

Gli Operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer per il Veneto hanno arrestato un cinquantenne pluripregiudicato catanese solto a compiere furti a danno dei passeggeri dei treni notturni a lunga percorrenza che fanno ingresso nel territorio nazionale dal valico ferroviario di Tarvisio (Udine).



L’uomo, avvistato dagli agenti della Stazione di Mestre mentre scendeva con fare sospetto da un convoglio proveniente da Udine, è stato fermato e sottoposto ad un controllo. In suo possesso sono stati trovati un computer e un paio di cuffie acustiche di alta qualità, poi risultate di proprietà di una turista scandinava: l’uomo è stato pertanto indagato in stato di libertà per ricettazione.



Gli accertamenti successivi, effettuati mediante la consultazione degli archivi elettronici, hanno inoltre evidenziato che lo stesso soggetto era gravato dall’obbligo di dimora nel Comune di residenza emesso dal Tribunale di Catania per porre fine alle attività illecite messe in atto sui treni: trovandosi a Mestre, pertanto, stava violando la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale. Per questo motivo il cinquantenne è stato arrestato. © RIPRODUZIONE RISERVATA