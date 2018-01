Rubò la cassaforte con 85mila euro al ristorante "Al brindisi": preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Aveva fatto il colpaccio il, quando in una delle sue scorribande notturne si era trovato di fronte ad unache conteneva quasi. Non si era accontentato di quel bottino ed aveva rubato anche i 300 euro di mance del personale del ristorante. Dopo lunghe indagini è stato dato un volto al ladro e stamattina è stato eseguito nei confronti di, romeno di 30 anni, un ordine di custodia cautelare in carcere.Per avere accesso al bottino il ladro aveva dovuto forzare una porta sul retro del locale e rimuovere parte della parete dove era murata la cassaforte. Gli agenti erano riusciti a recuperare e repertare le parti lucide del rivestimento e delle bottiglie che il malvivente aveva probabilmente toccato. Le successive analisi della Polizia Scientifica avevano permesso di estrarre porzioni di impronte su una mattonella che si trovava vicino alla cassaforte e su due bottiglie di the probabilmente toccate dall’autore del fatto. Dal confronto delle impronte si è arrivati alla certa identificazione