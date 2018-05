Ladro messo in fuga dal condomino, scappa in bici ma la fuga dura poco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Questa notte alle tre gli uomini delle Volanti su segnalazione della Sala Operativa si sono recati in via Gazzera Alta per la segnalazione di unGiunti sul posto hanno preso contatti con la persona che ha dato l'allarme che riferiva di aver visto dalle finestre di casa un, cercare di scavalcare la recinzione del giardino condominiale del proprio stabile. A quel punto il testimone si è fatto avanti, urlando all’intruso cosa avesse intenzione di fare. Il soggetto è immediatamente tornato sui suoi passi e inforcata lasi è dileguato.Dopo pochi minuti la polizia è giunta sul posto ed ha effettuato un giro di perlustrazione che ha consentito di intercettare D.Y., cittadino senegalese di 55 anni, che aveva con sé due grossi, unaed una. L’uomo non è stato in grado di fornire giustificazioni plausibili alla propria presenza in quella zona della città a quella ora tarda della notte. Riconosciuto dal testimone come colui che aveva tentato di scavalcare la recinzione, è stato