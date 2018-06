Tentano di bloccare il ladro in casa. Coltellata al padre, figlio minacciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCON - Scoprono ilin, provano a, lo inseguono e rimediano unae minacce. Bruttissima esperienza per una, residente in via Don Bosco. Nella notte tra mercoledì 6 giugno e giovedì 7,si sono trovati faccia a faccia con il malvivente che era riuscito ad entrare in casa e arraffare alcuni monili in oro. Nella colluttazione che ne è scaturita, il figlio, inseguito il ladro in giardino, è stato minacciato con l'arma. Un attimo di esitazione e il bandito è balzato come un gatto sopra un'auto e si è dato alla fuga. Sulla vicenda indagano i carabinieri.