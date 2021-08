MARGHERA - Che i ladri si stiano dando da fare in città è un dato di fatto a giudicare dalla denunce che stanno arrivando in questi giorni alle forze dell’ordine. In casa, nei negozi, negli uffici. Per lo più di sera o di notte.

Ma che si scatenino pure in pieno giorno allora significa che si tratta di temerari o di disperati. Probabilmente la seconda e non si tratta certo di una giustificazione: rubare è e rimane un reato.

Singolare...

