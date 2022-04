Tornano i ladri nelle ville di Mogliano Veneto: furto a casa dell'imprenditore Migliorini

MOGLIANO VENETO - Nuovo colpo dei ladri in una villa a Mogliano Veneto. Questa volta hanno rubato in via Gorizia a casa dell'imprenditore ittico Eros Migliorini, titolare di una pescheria a Venezia a Rialto e di una gastronomia a Mogliano. Il colpo è avvenuto sabato pomeriggio poco prima delle 18: sapevano che a quell'ora in casa non c'era nessuno e si sono introdotti, rubando oro, gioielli e orologi per un valore complessivo di 40mila euro. I ladri (o il ladro visto che alcuni vicini hanno notato un giovane con uno zaino) sono stati disturbati dalla figlia 14enne di Migliorini che alle 18 è rincasata: sono scappati dalla finestra, ma con sè avevano già i preziosi rubati, tra cui 2 orologi Rolex.

APPROFONDIMENTI CASIER Nuovo assalto in villa: ladri messi in fuga dall'arrivo del... MOGLIANO Tre assalti in quattro giorni, Terraglio sotto assedio: è... MOGLIANO Furti e rapine in villa, l'imprenditore Monti: «Dormo con... RAID A ZERMAN Altro colpo della banda delle ville, raid in una casa dei von... VENEZIA PAY Nuovo assalto, sventata rapina a Giol COLPO SVENTATO Nuovo assalto in villa a Mogliano: ladri dall'imprenditore Nicola... TREVISO PAY Sorprende i ladri: sassaiola e fuga